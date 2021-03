Tesla stopt met afbouwen auto's in fabriek in Tilburg

De montagehal voor de elektrische auto's werd in 2015 nog geopend in het bijzijn van topman Elon Musk. Destijds zei hij nog dat het logisch is om te produceren waar de vraag is omdat 'het transport van Californië naar Nederland immers duur is en nadelig voor het milieu'.

De Tesla's worden in Tilburg onder meer voorzien van aandrijving en van het belangrijkste onderdeel: de accu. Vervolgens worden ze uitgebreid gecontroleerd, met als sluitstuk een rit over de testbaan in het pand.