Veilinghuis Daan Auctions failliet door onbehoorlijk bestuur

Over hoe en wanneer de bestuurders de schade gaan betalen, is Oosterbeek onduidelijk. "We zijn daarover met de curator in gesprek. Over de verzekering kan ik niet veel zeggen, maar verzekeraars willen meestal liever niet betalen. En bij ons zit niet veel geld."

Nieuwe veilingsite

Oosterbeek is vlak voor het faillissement van Daan Auctions begonnen met een nieuwe veilingsite, Auctionista.

Volgens curator De Wit was hierbij sprake van een sterfhuisconstructie, waarbij waardevolle delen van het 'oude' veilinghuis vlak voor het faillissement werden weggesluisd naar het nieuwe bedrijf. Dat wist hij volgens de rechtbank Amsterdam echter niet hard te maken.