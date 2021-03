Aandeel ABN Amro krijgt tik na nieuwe witwas-verdenking

Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Nieuwe verdenking

De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt.

De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.