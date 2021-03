Corona duwt machinebouwer Verolme in surseance

Dat bevestigt bewindvoerder Marcel Windt tegen RTL Z. Windt benadrukt dat Verolme daarmee niet per se op een faillissement afstevent. "Dit is een mooi bedrijf, met een mooie naam, waar we echt ons best voor moeten doen."

Uitstel van betaling

Uit het insolventieregister blijkt dat Verolme Special Equipment en drie zusterbedrijven eergisteren uitstel van betaling hebben gekregen. Het bedrijf, dat onder meer warmteregelaars en drukvaten bouwt, komt voort uit Verolme IJsselmonde, ooit onderdeel van scheepsbouwer Verolme in Rotterdam.