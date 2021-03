Nieuw slachtoffer onrust De Volksbank: top-toezichthouder weg

Smet op indrukwekkende carrière

De 70-jarige Jan van Rutte maakte indrukwekkend carrière in de Nederlandse bankwereld. Hij begon in 1978 bij ABN, en werkte later bij MeesPierson. Tussen 2006 en 2010 leidde hij het Nederlandse bankendeel van Fortis, ooit de VSB Bank.

Met Fortis liep het niet goed af. Nadat de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar de Nederlandse tak van ABN Amro had overgenomen, dreigde het bedrijf om te vallen. Daarop nam de overheid in 2008 de Nederlandse onderdelen over.

Van Rutte kon aanblijven en werd in 2010 zelfs financieel directeur bij de combinatie. Na zijn pensionering in 2013 ging hij toezichthoudende functies vervullen. Zo werd hij eind 2013 commissaris bij SNS Reaal en SNS Bank, nadat ook die bank-verzekeraar door de Nederlandse staat was gered.

In die functie maakte hij mee hoe SNS Reaal na de nationalisatie werd opgesplitst, en de vastgoedtak en de verzekeraar (eerst Reaal, toen Vivat, nu Athora Nederland) werden afgestoten.

Het bankdeel, inmiddels omgedoopt tot De Volksbank, is tot op de dag van vandaag nog in handen van de staat. Van Rutte werd daar in 2015 president-commissaris, en in 2018 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Afgelopen jaar wist de door de wol geverfde topbankier echter niet te voorkomen dat de onrust in de top van de bank escaleerde. Dat heeft hem nu de kop gekost.