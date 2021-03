Modelabel Humanoid: eerst punk, toen wereldmerk, nu failliet

Volgens Berkhoff haalden zij bij familie en vrienden geld op, om de gezonde delen van het bedrijf over te nemen. "We zijn er nu met volle kracht mee bezig, en het lijkt goed te gaan. We proberen het aantal gedupeerden te beperken, en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden." Er werkten 28 mensen bij het modelabel.

Onzekere periode

"Het is nog een onzekere periode, maar wij zijn ervan overtuigd dat het goed gaat", aldus de marketingmanager. "En het is fijn om Sandra weer terug te hebben als adviseur, zodat het weer een familiebedrijf wordt."

Of de curator akkoord gaat met de verkoop van de bedrijfsonderdelen vóór het faillissement, is nog niet duidelijk. Nijhuis was onbereikbaar voor commentaar. Ook Vendis-partner Vincent Braams kon nog geen toelichting geven, waardoor onbekend is hoeveel de investeerder is verloren aan het faillissement.