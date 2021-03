Oprichter Vitaminstore wil omzet verdubbelen na overname

De mogelijkheid dat investeerder Aletra zou uitstappen, kwam volgens Otten al in 2019 op tafel. "Niet omdat zij teleurgesteld waren in de groei. In de financiële wereld is een huwelijk van dertien jaar al best lang. Met Nobel Capital hebben we een goede nieuwe partner gevonden, en met name een actievere investeerder."

Corona

Corona vertraagde het verkoopproces, maar bracht het winkelbedrijf niet in de gevarenzone, aldus Otten. Vitaminstore mocht als 'essentiële winkel' openblijven. "Sommige vestigingen hadden wel last van het weinige volk in de winkelstraten, maar in totaal vertoonde onze winkelomzet toch een klein plusje."