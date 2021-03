Ex Sanderink kan fluiten naar hoge ontslagpremies Centric

In maart 2020 trok Van Egten bij kantonrechter in Almelo grotendeels aan het kortste eind. De kantonrechter oordeelde in de eerste plaats dat Van Egten geen recht had op de geëiste transitievergoeding van ruim 200.000 euro. Omdat zij ernstig verwijtbaar had gehandeld, had Centric haar zonder transitievergoeding mogen ontslaan.

Geen transitievergoeding

Overigens betrof het verwijtbaar handelen van Van Egten drie kwesties die zich pas na het verzuren van de verhoudingen met Sanderink hadden voortgedaan.