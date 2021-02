Koningsdrama bij staalbedrijf GS; oprichterszoon ontslagen

Dat ging regelmatig gepaard met woede-uitbarstingen en scheldkanonnades, waarbij in een geval een telefoon 'aan gruzelementen' werd gesmeten en in andere gevallen werknemers ziek werden of ontslag namen. Een betrokkene spreekt van 'gedrag waar de honden geen brood van lusten'.

Bedrijf in gevaar

Ook financiers en leveranciers zouden zich negatief hebben uitgelaten over de opvolging door junior. Volgens een betrokkene zou daardoor zelfs het voortbestaan van GS Staalwerken in gevaar kunnen komen. Smulders' moeder verklaarde dat ook haar man hun zoon niet geschikt had geacht voor een leidinggevende rol in het bedrijf.

Op basis van die verklaringen en de onvoldoende onderbouwde betwisting daarvan, concludeerde het Gerechtshof in Den Bosch onlangs dat de verhouding tussen de oprichterszoon en het bedrijf 'ernstig en duurzaam' is verstoord, en het ontslag dus terecht is.