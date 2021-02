Lichtbedrijf gered van corona-faillissement dankzij nieuwe wet

Ook advocaat insolventierecht Sjoerd Warringa is positief over de uitspraak. "In de eerste plaats valt op dat de Belastingdienst genoegen heeft genomen met een lager percentage dan gebruikelijk. In de tweede plaats is de snelheid opmerkelijk. Het akkoord is al goedgekeurd kort na de inwerkingtreding van de wet."

Warringa wijst er wel op dat de WHOA nog relatief onbekend is bij ondernemers. "Dat is jammer, want het kan ertoe leiden dat zij kostbare tijd verspillen bij het vinden van een oplossing. Daardoor kunnen ondernemingen verder in de problemen komen."