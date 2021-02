Wehkamp draait op voor schade na hack; 160.000 euro lichter

Toen de gedupeerden daar achter kwamen, was het geld al weggesluisd. De curatoren eisten vervolgens dat Wehkamp het geld alsnog zou betalen, omdat de webwinkel onvoldoende onderzoek zou hebben gedaan of de wijziging van de bankrekening wel zuivere koffie was.

Naar de rechter

Wehkamp weigerde het geld echter over te maken, omdat ze vond dat de curatoren evenmin hadden opgemerkt dat het emailverkeer was overgenomen door hackers. Curator Marc le Belle zei destijds tegen RTL Z naar de rechter te zullen stappen om alsnog betaling af te dwingen.