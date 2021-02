Top Rotterdams havenbedrijf Broekman weg na botsing met eigenaar

Met een omzet van 240 miljoen euro en 900 werknemers is Broekman Logistics een speler van belang in de Rotterdamse haven. Het bedrijf werd opgericht in de jaren zestig, en groeide sinds de eeuwwisseling vooral sterk door overnames en eigen nieuwbouw van loodsen en magazijnen, ook buiten Rotterdam en Nederland.

Grootaandeelhouder

Broekman Logistics is via een getrapte constructie voor 78 procent in handen van de Duitse ondernemer Ralph-Hillard Geuther, de zoon van een van de oprichters van het havenbedrijf.

De leiding van de onderneming is echter al sinds 1999 in handen van directeur Raymond Riemen, een bekend gezicht in Rotterdam. Zo werd Riemen in 2013 verkozen tot Havenman van het jaar. Sinds 2012 werkte hij samen met financieel directeur Diederik Günther.