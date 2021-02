Muller mag helpen bij verkoop merkrechten failliet Spyker

Weinig hoopgevend is echter dat Muller eerder vergelijkbare deals over de schadeloosstelling van schuldeisers in de faillissementen van dochters Spyker Services en Spyker Events sloot, die hij vervolgens niet nakwam.

Rol in verkoop merkrechten

Daarom is het opmerkelijk dat Muller in dit faillissement nu een prominente rol krijgt in de verkoop van de mogelijk waardevolle merkrechten van Spyker.

Die merkrechten zijn met de intellectuele eigendomsrechten ondergebracht in de Britse vennootschap Spyker IP, die niet in de failliete boedel valt. Maar omdat de Belastingdienst deze rechten in onderpand had en wil dat de curator ze verkoopt, kan Steffens ze in de etalage zetten.