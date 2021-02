'Burgerinitiatief Koop De Hema stapt in bij warenhuis'

Gesteund

Ton van Veen, de rechterhand van de familie Van Eerd, laat zich in een persbericht van Koop De Hema positief uit over het initiatief. "We voelden ons tijdens de biedingsstrijd gesteund doordat via het burgerinitiatief duidelijk werd dat HEMA in Nederlandse handen moest blijven. Het is geweldig om te zien dat al die duizenden fans zich op deze massale wijze achter Hema scharen."

Een bevestiging van de deal is dat echter niet. De familie Van Eerd en Jumbo reageerden op een verzoek om een toelichting met een verwijzing naar HEMA. Parcom en HEMA zelf onthouden zich nadrukkelijk van commentaar.

Voorzitter Anna Grebenchtchikova van de stichting achter Koop de Hema benadrukt dat er desalniettemin een akkoord over de deal is. "Er moeten nog veel details worden uitgezocht, maar iedereen is daar druk mee bezig. Het is honderd procent duidelijk dat dit gaat gebeuren."