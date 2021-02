Hoe de overname van Stork door Amerikanen eindigde in tranen

Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan. In het jaarverslag over 2016 meldt Fluor tevreden dat de integratie probleemloos verloopt. "Stork maakt zich op om buiten zijn traditionele markten actief te worden, en levert al diensten aan de Noord-Amerikaanse bouwprojecten van Fluor."

Wel nemen de Amerikanen de touwtjes bij Stork strakker in handen. Steenbakker wordt al in 2016 vervangen door Taco de Haan, een Nederlander die dan al twintig jaar in Texaanse dienst is.

Tegenvallers

Maar al in 2017 verschijnen de eerste barstjes in de gloednieuwe aanwinst. In de kleine lettertjes van het jaarverslag van Fluor staat dat Stork dat jaar 'een kleinere bijdrage aan de winst levert.'

In 2018 wordt nog duidelijker dat Stork de verwachtingen van de Amerikanen niet waarmaakt, mede omdat een groot onderhoudsproject in de VS wordt afgeblazen.