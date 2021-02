AkzoNobel stapt uit overnamestrijd rond Finse verfmaker

Maar bij een hogere overnameprijs zou AkzoNobel geen geld meer aan de overname kunnen verdienen. "Wij stellen duidelijke prioriteiten en criteria aan onze inzet van kapitaal, bijvoorbeeld bij groei-investeringen, dividenduitkeringen, overnamebeleid en aandeleninkoop”, zegt Akzo-topman Vanlancker.

Alternatieven aantrekkelijker

"De voorgenomen overname van Tikkurila kan niet langer concurreren met aantrekkelijkere mogelijkheden om waarde te creëren voor onze aandeelhouders en andere belanghebbenden."

AkzoNobel, dat in Nederland vooral bekend is van de verfmerken Flexa en Sikkens, is met een omzet van ruim 9 miljard euro ruim zestien keer zo groot als Tikkurila. Volgende week woensdag, op 17 februari, maakt de verfgigant de resultaten over 2020 bekend.