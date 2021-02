Cosmeticagigant Yves Rocher sluit alle Nederlandse winkels

Doorslaand succes

Yves Rocher werd in 1959 opgezet door de gelijknamige Franse ondernemer, die cosmetica op basis van natuurproducten ontwikkelde. Het bedrijf begon als postorderbedrijf, maar opende later ook winkels. Tegenwoordig telt het concern 4000 winkels, vooral franchisevestigingen, in 90 landen.

Yves Rocher is sinds 1974 ook actief in Nederland, eerst met een postorderdochter in Soest. Drie jaar later openden de Fransen hun eerste Nederlandse winkel, in Amsterdam.

Aanvankelijk was dat een doorslaand succes. Op het hoogtepunt, eind jaren tachtig, telde het bedrijf hier 40 winkels. Daarmee was Yves Rocher naar eigen zeggen marktleider op de Nederlandse cosmeticamarkt.