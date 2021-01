Lampengigant Signify schrapt 700 banen, 250 in Nederland

Volgens de voormalige lampendivisie van Philips duurt het waarschijnlijk nog een hele tijd voor het bedrijf om de klap van de coronacrisis te boven te komen. Een woordvoerder bevestigt daarmee berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.

Ondersteunende functies

Er zullen vooral ondersteunende functies verloren gaan, bijvoorbeeld banen bij de afdeling personeelszaken. In Nederland treft de reorganisatie daardoor het hoofdkantoor in Eindhoven en de vestiging in Amsterdam.