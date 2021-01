Parfumerieketen Douglas sluit 500 winkels, mogelijk ook in Nederland

Schotse immigrant in Duitsland

De geschiedenis van Douglas gaat terug tot 1821, toen de Schotse immigrant John Sharp Douglas een zeepfabriekje in Hamburg opende. Na zijn dood kwam de fabriek in andere handen, maar bleef de naam bewaard.

Vanaf 1910 werden de eerste zes parfumeriewinkels geopend, die de naam Douglas in licentie kregen. De fabriek bleef los van de parfumerieketen zeep, zonnebrand en tandpasta produceren tot de jaren negentig.

Pas vanaf 1969 werd het winkelnetwerk serieus uitgebreid, nadat de retailactiviteiten waren overgenomen door een ondernemer die ook snoepwinkels exploiteerde. In 1973 volgde de eerste buitenlandse overname, in Oostenrijk. Vanaf de jaren tachtig expandeerde het winkelbedrijf verder in Europa, onder meer in Nederland.

Investeringsmaatschappij CVC bezit sinds 2016 een meerderheidsbelang van 85 procent in Douglas. Een jaar later deed het bedrijf enkele overnames in Spanje en Italië. Als gevolg daarvan zou Douglas momenteel in Zuid-Europa een relatief grote overlap van winkels hebben.