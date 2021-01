Revolutionaire windmolen van Mega Windforce gered van faillissement

Volgens Blom ('ik ben advocaat, maar ook een echte bèta-man') heeft het bedrijf uit Delft een 'fantastische technologie' voor revolutionaire windmolens ontwikkeld. Deze windmolens zouden een hoger rendement hebben, dichter op elkaar geplaats kunnen worden en minder geluid maken.

"Het is allemaal nog theorie", erkent Blom na een technische uiteenzetting. "Maar met het geld dat er nu is, kunnen we eerst een generator in het laboratorium bouwen en testen. Als dat werkt, bouwen we een klein model molen van 8 meter. Daarna willen we naar grotere molens, van 45 of 90 meter."

Ruzies en geldgebrek

Mega Windforce (MWF) werd in 2016 opgericht door twee uitvinders, twee bestuurders en een investeerder. Na een veelbelovend begin kwam de onderneming in de problemen als gevolg van geldgebrek en conflicten tussen de aandeelhouders.