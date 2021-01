Fraudeurs die Ymere dupeerden, krijgen baan niet terug

Tijdens het onderzoek zei de man dat hij bij woningcorporaties niet uitgevoerde werkzaamheden in rekening bracht om zijn omzet en marges 'op te krikken' en geen slechte beoordeling te krijgen. Zijn werkgever eist nu van hem een voorschot op een schadevergoeding van ruim 1,6 miljoen.

Protest tegen ontslag

Hoewel de projectbegeleiders hun praktijken tijdens het onderzoek grotendeels toegaven, betoogden zij voor de kantonrechter dat hun werkgever ze toch niet had mogen ontslaan.

Volgens de mannen was er namelijk geen sprake van fraude, maar was hun handelswijze onderdeel van een algemene praktijk bij Etro. Hun handelswijze zou passen in de bedrijfscultuur en zijn gedoogd door de werkgever.