Ontslagen rechterhand John de Mol blijft jagen op vergoeding

Nu blijkt dat Scholtze daarmee geen genoegen heeft genomen. Volgens een vandaag gepubliceerd advies van procureur-generaal Frans Langemeijer is de ontslagen creatief directeur tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie gegaan.

Overigens is het nog maar de vraag of die procedure succesvol zal zijn. Uit de zogenoemde conclusie blijkt dat de procureur-generaal de Hoge Raad adviseert om het cassatieberoep te verwerpen. Scholtze was niet bereikbaar voor commentaar.