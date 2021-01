PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

Gewenning online bestellen

Een deel van die groei zal blijven, verwacht PostNL, omdat mensen gewend zijn geraakt aan het gemak van online bestellen. Een deel van de toename was eenmalig. "Denk daarbij aan de nieuwe laptop en de bureaustoel om thuis goed te kunnen werken."

In de slotperiode van het jaar werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd waardoor het volume aan brievenbuspost in de laatste drie maanden van vorig jaar nauwelijks (min 0,2 procent) gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Over heel vorig jaar zette de daling van het postvolume wel door en bedroeg die 9,6 procent.