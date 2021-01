Geen geld voor sportwagenmaker, Spyker NV failliet

Niet voorbij

In zijn toelichting benadrukt Muller dat het failliete Spyker NV een 'lege huls' is, maar het faillissement desalniettemin te betreuren.

"Ik had enorm gehoopt dit te kunnen afwenden. Het is het allerlaatste dat ik wilde. Maar curator Van Andel had geen geduld meer. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Aan de andere kant; hij heeft al twee jaar gewacht. Ik zie dus niet in waarom hij niet nog een week extra kon wachten."

Hoewel de aangekondigde miljoenenfinanciering niet rondkwam en de activiteiten van Spyker stilliggen, zegt de immer optimistische Muller niet op te geven. "Ik laat me hierdoor niet uit het veld slaan. Ik acht de kans dat er alsnog een investering in Spyker komt heel groot. It ain’t over till the fat lady sings."