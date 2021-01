Drukte bij PostNL onverminderd groot, pakketbezorgers trekken aan de bel

Niet alleen het pakketbedrijf zelf, ook de bezorgers werken zich uit de naad. Dat eist zijn tol, ziet de belangenvereniging voor zelfstandige pakketondernemers BVPD.

'Kromme redenatie'

"In een normale week bezorgen we 1 miljoen pakketten voor PostNL, nu meer dan 1,5 miljoen per dag. Tegen dezelfde vergoeding", zegt woordvoerder Pieter Paul Slikker.

En dat steekt bij de ondernemers. In dezelfde week dat PostNL aankondigde een kwartje extra per pakket te vragen aan webwinkels, om de maatregelen vanwege de drukte mede te bekostigen, werden de tariefonderhandelingen voor pakketbezorgers heropend.

"De redenatie was toen: het volume is met 15 procent gestegen, dus de tarieven kunnen met 15 procent omlaag omdat jullie efficiënter kunnen werken. Dat is toch krom", aldus Slikker.