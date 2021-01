Miljardair Wijnand Pon volledig uit fietsgigant Accell, winst 37 miljoen

Overnamepoging

In 2017 deed Pon Holdings een poging om Accell volledig over te nemen. Met een omzet van ruim 1,1 miljard euro en 3400 werknemers in 18 landen is Accell een van de grootste fietsproducenten ter wereld. Het is onder meer bekend van merken als Sparta, Batavus en Koga.

Omdat Accell het bod te laag vond, ketste de overnamepoging af. Eind 2018 liet Pon echter opnieuw van zich horen, toen het in korte tijd een belang van ruim 20 procent in de fietsenmaker opbouwde. Destijds betaalde Pon tussen 15 en 19 euro per aandeel.

Uitverkoop

Pon is uiteindelijk ruim twee jaar grootaandeelhouder van Accell gebleven. In september liet de ondernemer weten het belang onder de 20 procent te willen brengen, omdat 'de tijd daarvoor rijp was'.