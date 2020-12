Coronaklussers stuwen omzet bouwmarkten Hornbach

In de maanden september tot en met november steeg de omzet van het Duitse bedrijf met een vijfde. Ook in Nederland werd aanzienlijk meer verkocht.

Het derde kwartaal werd in een aantal landen gekenmerkt door nieuwe beperkende maatregelen. Zo gingen de bouwmarkten in Nederland vanaf oktober 's avonds eerder dicht en werd de mondkapjesplicht in december van kracht.

Hogere omzet tot nieuwe lockdown

Directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland stelt dat tot de lockdown van half december de omzet nog steeds aanzienlijk hoger was dan normaal. Het concern houdt zijn verwachtingen voor de winst over dit jaar echter ongewijzigd.