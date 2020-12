Aardappelschillen afval? Snackreus PepsiCo maakt er kunstmest van

Reusachtige berg afval

Dat betekent een reusachtige berg aardappelschillen, maar die belanden niet op de vuilnisbelt. PepsiCo maakt er sinds kort namelijk kunstmest van. Hiervoor werkt PepsiCo samen met het Britse CCm Technologies, een techbedrijf in de omgeving van Oxford.

Kunstmest maken uit aardappelschillen is complex. Want in deze schillen zit veel zetmeel en eiwit en die zijn koolstofrijk. Terwijl de kunstmest juist koolstofarm is.