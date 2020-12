Investeerders steken 150 miljoen in online veilinghuis Catawiki

Beursgang

Sijthoff is positief over de investering. "Permira is een van de grootste fondsen ter wereld. Dat zij enthousiast is over het businessmodel en hoe het gaat, is echt serieus. Het is goed nieuws voor het Nederlandse internet-investeringsklimaat dat er weer zo'n deal plaatsvindt."

Ook wijst Sijthoff erop dat Permira veel ervaring heeft met beursgangen. Of deze investering een opmaat is naar een beursgang van Catawiki? "Als de investeerders op een gegeven moment een exit willen maken, is een IPO een voor de hand liggende weg. Ook kan het dat een ander bedrijf dat in de sector actief is, een strategische overname doet."