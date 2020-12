Tony's Chocolonely mist opnieuw financiële doelen

De derde doelstelling - een brutomarge van 40 procent - haalde Tony's Chocolonely wel. Die bedroeg namelijk een royale 42,4 procent.

Niet in marmer

Overigens is de nagestreefde nettowinstmarge van 4 procent die dit jaar in het verslag wordt genoemd, niet in marmer gebeiteld.

Vorig jaar bleek uit de kleine lettertjes in de officiële jaarrekening dat er intern ook een margedoel circuleerde van 1,9 procent. In de minder makkelijk toegankelijke toelichting op de jaarrekening in de Kamer van Koophandel (KvK) stond zelfs een margecriterium van 0 procent.