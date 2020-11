Run op thuissportapparaten, fietstrainers wereldwijd uitverkocht

Dumbells en pilatesringen

Ook bol.com signaleert een run op thuissportartikelen. Fitnessproducten als dumbells en pilatesringen zijn aan het begin van de coronacrisis ruim twintig keer meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel sportscholen weer open zijn, blijft de vraag nog steeds ruim vier keer hoger.

Investeerders ruiken kansen op de thuissportmarkt. De Chinese fitness-app Keep, dat online sportoefeningen aanbiedt, haalde in mei 67 miljoen euro. Hiermee groeide Keep uit tot een unicorn, een bedrijf dat meer dan een miljard waard is.