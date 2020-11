Aantal faillissementen blijft nog laag, maar CPB waarschuwt

Oorzaak: overheidssteun

In de vandaag gepresenteerde novemberraming concludeert het Centraal Planbureau (CPB) eveneens dat het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland op een bijzonder laag niveau ligt. Het CPB vermoedt dat de overheidssteun om de in de kern gezonde bedrijven door de coronacrisis te helpen, er ook voor zorgt dat niet-levensvatbare ondernemingen in leven blijven.

In de verwachtingen voor volgend jaar houdt het CPB er rekening mee dat het aantal faillissementen zal toenemen naarmate de overheidssteun wordt afgebouwd.