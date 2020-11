Maritiem satellietbedrijf failliet, klanten bezorgd over verbindingen

In hoeverre de satellietverbindingen van de klanten van SeaVsat door het faillissement gevaar lopen, is nog onduidelijk. Algemeen directeur Elzo Hilgenga reageerde niet op verzoeken om een toelichting en een verkoopdirecteur die de telefoon van het bedrijf opneemt, wil er niets over kwijt.

Verbindingen op zee

Curator Elsa Bruggink erkent dat de voortzetting van de dienstverlening een gevoelig aspect is van dit faillissement, omdat klanten van het satellietbedrijf daarvan voor hun verbindingen op zee afhankelijk zijn.

"Dat begrijp ik. Daarom probeer ik tot een doorstart van de onderneming te komen. Dat zal de gevolgen voor klanten beperken, hoop ik." Bruggink zegt al 'aardig veel gebeld' te zijn door bezorgde klanten.