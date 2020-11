Noodlijdende corporatie Vestia heeft weer steun nodig

Dat meldt het FD vandaag. Volgens de zakenkrant moet er in februari een oplossing zijn. Tijdens een congres vorige week zou Martin van Rijn (voorzitter van de branchevereniging van corporaties, Aedes) een beroep hebben gedaan op bestuurders van andere corporaties om Vestia opnieuw financiële steun te verlenen.

Opsplitsing Vestia

Daarbij kwamen verschillende mogelijkheden aan bod. Zo kan Vestia met een bijdrage van andere corporaties opnieuw worden gesaneerd, of kunnen de miljardenleningen van de kwakkelende corporatie (deels) worden verdeeld over de branchegenoten.

Ook de opsplitsing van heel Vestia in drie delen is een mogelijkheid, bevestigt topman Arjan Schakenbos van de corporatie tegenover het FD. Maar ook dan moet er geld bij. "Anders is het gewoon drie keer ellende in plaats van één keer."