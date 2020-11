Miljoenenvoorraad foetsie, fitnessbedrijf Wendy van Dijk 'vleugellam'

Curator Bobbert bevestigt dat zij, en daarmee Van Dijk, nog steeds niet over de voorraad Disqs kan beschikken. Verder wil zij niet inhoudelijk reageren. "Informatie over de afwikkeling van het faillissement wordt verstrekt via de openbare verslagen. Op individuele vragen ga ik in beginsel niet in."

Bestaande klantenbestand

Welke kans Van Dijk haar doorgestarte bedrijf zelf toedicht, zonder voorraad Disqs en licentiedeal, is onbekend. Haar advocaat Patrique Ouwens erkent dat het gemis van de voorraad gevolgen heeft voor het bedrijf. "Wat je niet hebt, kun je niet verkopen. Maar vergeleken met het moment van de doorstart is er geen verschil; er wordt gewoon gesport met het bestaande klantenbestand."

Ouwens zegt ervan uit te gaan dat de voorraad uiteindelijk terugkomt bij het bedrijf. "Ik denk dat het recht zal zegevieren. Op welke termijn dat is, kan ik niet zeggen."