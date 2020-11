Dit zijn naast KLM de grootverbruikers van de NOW-2 salarissteun

De vandaag openbaar geworden lijst biedt een overzicht van de voorschotbedragen op de loonsteun tijdens de tweede ronde. In de maanden juni, juli en augustus ontvingen in totaal ruim 63.000 bedrijven samen 4,2 miljard euro aan loonsubsidie. Dat is gemiddeld bijna 67.000 euro per bedrijf.

Tussen de bedrijven zitten echter grote verschillen. De top-10 van grootverbruikers is samen goed voor 11 procent van het totale bedrag.

Grootverbruiker KLM

De top-10 wordt aangevoerd door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, met een bedrag van ruim 285 miljoen euro. In werkelijkheid is het voorschot dat KLM ontving nog groter, omdat ook verschillende KLM-dochters afzonderlijk nog salarissteun kregen.

KLM-dochter Transavia heeft zelfs een eigen notering in de top-5. Met een bedrag van bijna 26 miljoen euro staat ze op de vierde plaats.