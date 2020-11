Ramptoestel Boeing 737 MAX mag weer de lucht in

De Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA liet in oktober weten dat de Boeing 737 MAX veilig is en dat de laatste hand werd gelegd aan het papierwerk. Directeur Patrick Ky schatte toen in dat het toestel voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer mocht vliegen.

TUI-toestellen

TUI laat weten dat het nog wel even kan duren voordat de drie Boeing 737 MAX-vliegtuigen van het bedrijf weer kunnen worden gebruikt. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen is volgens het reisconcern eerst toestemming nodig van nationale luchtvaartautoriteiten.