Hoe ABN Amro's 'groeiparel' Moneyou op de klippen liep

Geen koerseffect

Volgens beursanalist Corné van Zeijl van Actiam is ABN Amro te voorzichtig geweest met Moneyou. "Als je zoiets wil doen, moet je het groot aanpakken en er veel geld in stoppen. Anders kan je het beter laten. Na de beursgang had ABN Amro wel een groeiplan zoals dat van Moneyou nodig, maar dat is nooit uitgekomen."

Toch heeft de koers van het aandeel ABN Amro volgens Van Zeijl niet geleden onder het stopzetten van de internetbank. "Dat komt omdat Moneyou nooit zo groot of winstgevend is geworden, dat het echt invloed kreeg op de waardering van het aandeel ABN Amro. Ik denk eerder dat beleggers blij zijn."

Analist Robin van den Broek van Mediobanca is evenmin rouwig om het einde van Moneyou, en denkt ook niet dat beleggers dat zijn. "Gezien de uitdagingen waar ABN al mee te maken heeft, denk ik dat het een goede beslissing is. Volgens mij is het nooit echt een belangrijke feature geweest in de investment case van ABN."