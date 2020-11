Kwakkelend Amsterdams steenkolenbedrijf mag 42 banen schrappen

Vermogende eigenaren

"Als het ondanks het reddingsplan toch misgaat, zullen er mogelijk geen centen meer zijn voor de werknemers. Dat is toch raar, omdat er een sociaal plan is dat loopt tot 2023 en de aandeelhouders zeer vermogend zijn", aldus Wobma.

Bovendien was OBA tot vorig jaar nog zeer winstgevend en beschikte het over royale financiële buffers. Uit de jaarrekening in de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf in 2019 een nettowinst van 7,1 miljoen euro boekte, op een omzet van 62 miljoen. De vermogensbuffer was, met een solvabiliteit van 66 procent, buitengewoon sterk.