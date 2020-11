Nationalisatie AF-KLM mogelijk, zelfstandigheid KLM ter discussie

Als de Franse en Nederlandse overheden zo samen een overtuigend meerderheidsbelang krijgen, krijgen zij ook de zeggenschap over het bedrijf. In feite zal Air France-KLM daarmee genationaliseerd zijn. Vergelijk het met het belang van de overheid in ABN Amro, dat ondanks de beursgang van 2015 nog op 56 procent staat.

Zelfstandigheid KLM

Staatssecretaris Djebbari erkende gisteren dat door de uitgifte van aandelen een 'technische nationalisatie' mogelijk is. Ook stelde hij dat de integratie van KLM in Air France 'op de agenda' staat.

Volgens de Telegraaf is daarmee de onrust binnen KLM terug, na roerige weken rond de versobering van de arbeidsvoorwaarden en het eerdere steunpakket.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën zegt tegen de krant dat het nog onzeker is of de Nederlandse overheid meedoet aan een aandelenuitgifte. Over een verdere integratie van KLM in Air France is hij niet positief. "Het is geen uitgemaakte zaak of het beter gaat met meer integratie. Het is niet iets waar ik onmiddellijk heel enthousiast over ben."