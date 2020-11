Curator vraagt faillissement vroegere sportwagenbouwer Spyker aan

"Hij heeft ondanks vele toezeggingen niet betaald", zegt Van Andel tegen RTL Z. "Vanmiddag wordt het faillissement van Spyker NV aangevraagd."

Spyker-directeur Muller zegt de aanvraag vervelend te vinden, maar maakt zich er geen grote zorgen over. "Spyker NV is een lege huls. De activiteiten zitten sinds 2015 in een andere vennootschap, Spyker Ltd."

Toezeggingen

Van Andel is de curator die het faillissement van dochterbedrijf Spyker Events uit 2014 afwikkelt. Een deel van de schade in dat faillissement heeft hij bij moederbedrijf Spyker NV geclaimd. Vorig jaar zomer sloot hij met directeur Muller een betalingsakkoord voor 52.000 euro.