'Sluiting bankkantoren problematisch voor ouderen'

KCO-PCOB zegt steeds meer klachten van leden te krijgen over het sluiten van bankkantoren. Daarom begint de organisatie het Meldpunt Bank Dicht. Ouderen kunnen zo laten weten waar en wanneer het bankfiliaal in hun woonplaats is gesloten en of er een alternatief voor in de plaats is gekomen.

Eerst alternatief, dan sluiting

Een oplossing is een loket bij een plaatselijke winkel, aldus KCO-PCOB. "Banken zijn hier al mee bezig, maar wat ons betreft moet dit klaar zijn voordat een filiaal de deuren sluit."