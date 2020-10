Wedergeboorte Spyker wankelt, curatoren nog steeds niet betaald

Faillissementsaanvraag

Van Andel blijkt Muller nog één keer uitstel te hebben verleend. "Hij heeft nu een allerlaatste termijn gekregen tot en met morgen. Als het geld dan niet binnen is, wordt de faillissementsaanvraag woensdag ingediend."

Muller laat weten zich geen zorgen te maken over de consequenties van wanbetaling. "De deadlines deze week worden gehaald, dus er is geen situatie denkbaar dat de curatoren niet betaald worden. Is dit nou werkelijk nieuws allemaal? Enfin, niet lang meer, want dan is het opgelost."