Presidents Institute failliet, dure netwerkclub sloeg niet aan

Herhaling succes moeilijk

Volgens Eijgenstein was het Presidents Institute vooral in Denemarken een succes, waarna geprobeerd werd om het model te exporteren. Ooit zat de organisatie in zeven landen.

"Vaak blijkt dan dat het succes daar moeilijk te herhalen is. Dan verdwijnt de winst uit het oorspronkelijk land naar de kosten in de landen waar het minder goed gaat. Ik ben er sinds begin dit jaar weg, maar heb het idee dat de organisatie ook in Denemarken inmiddels op sterven na dood is."