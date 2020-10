3000 banen weg bij zakenreisgigant BCD van miljardair Fentener van Vlissingen

Dat bevestigt woordvoerster Janneke Kraanen van de zakenreisgigant na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen, wil zij niet kwijt.

Door de uitbraak van het coronavirus ging de zakenreiswereld in maart volledig op slot. Maandenlang lag het vliegverkeer stil en zakenreizen en internationale beurzen en congressen werden geschrapt.

Omzet ingeklapt

Dat had ook grote gevolgen voor BCD Travel, dat in 2019 nog een omzet van 16,6 miljard dollar boekte. "De omzet klapte aanvankelijk met 99 procent in", zegt eigenaar Fentener van Vlissingen vandaag in het FD. Hij verwacht dat de omzet over het hele jaar 75 procent lager uitvalt.

Dit jaar zal het bedrijf een zwaar verlies lijden, en ook voor volgend jaar verwacht de ondernemer nog rode cijfers.