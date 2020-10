Veevoerbaron Piet Brokking mag sjoemelende directeur ontslaan

Met het ontslag komt een definitief einde aan de decennialange samenwerking tussen ondernemer Piet Brokking (66) en zijn financiële rechterhand Ben Brouwer (58). Samen bouwden zij het van oorsprong kleine en kwakkelende familiebedrijfje uit tot de huidige diervoer- en kunstmestgigant.

Rijkste van Almere

Brokking’s Beheer is met dochterbedrijven als Feedvalid en Triferto een grote speler in de West-Europese diervoer- en kunstmestindustrie. Met een geschat vermogen van 125 miljoen euro is eigenaar Piet Brokking volgens zakenblad Quote de 'rijkste inwoner van Almere'.