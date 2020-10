Corona stuwt bestellingen maaltijdbezorger Just Eat Takeaway

Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In Nederland groeide het aantal orders met een derde en in Canada was zelfs sprake van een verdubbeling met een jaar geleden.

Grote overnames

De integratie van Just Eat en Takeaway.com ligt op schema. Het Britse Just Eat fuseerde begin dit jaar met het Nederlandse Takeaway.