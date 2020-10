Tabaksreus BAT wil weg uit Groningen, 185 banen bij Niemeyer op de tocht

Snelle groei

Na de oorlog groeide het bedrijf snel, mede door overnames van andere tabaksbedrijven. In de jaren zestig stopte Niemeyer met koffie en thee, omdat het de concurrentie van Douwe Egberts niet meer aankon.

In 1973 kwam het familiebedrijf in buitenlandse handen, toen het Britse Gallaher (Benson & Hedges, Silk Cut) het kocht. In 1990 verkochten de Britten het bedrijf aan Rothmans, dat negen jaar later opging in British American Tocacco (BAT). Zo kwam de Groningse fabriek in Amerikaanse handen.