Curator dreigt met faillissementsaanvraag Spyker

Goede communicatie

Spyker-topman Muller laat weten dat dat niet nodig zal zijn. "Dit is maar een klein dingetje, waarover we goed communiceren met de curator." Volgens Muller betreft het een regeling waarmee slechts 52.000 euro is gemoeid.

"Dit wordt binnenkort samen opgelost. Het is natuurlijk pas 100 procent gegarandeerd als alles is afgewikkeld en betaald, maar het is inderdaad de intentie om dat nu binnen een week te regelen."