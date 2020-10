Hifi-ondernemers verliezen miljoenenzaak tegen Rabobank

Hobo van Hofboer en Boellaard

Hobo Hifi werd in 1975 opgericht door ondernemers John Hofboer en Fred Boellaard, en genoemd naar de eerste letters van hun achternamen. Na hun eerste winkels in Arnhem en Apeldoorn groeide Hobo langzaam uit tot een keten speciaalzaken die vooral exclusieve geluidsapparatuur aan de man bracht.

In 2007 verkocht de toenmalige eigenaar Hobo aan ondernemers Rogier en Menno Gülicher, die het bedrijf samenvoegden met hun vijf eigen winkels. Zo groeide het aantal vestigingen tot 13. In de jaren daarna groeide Hobo verder, tot 17 winkels op het hoogtepunt.

Maar in 2013 kwam Hobo Hi-Fi in de financiële problemen toen de markt voor dure audioapparatuur inzakte. Na het faillissement in 2014 maakte het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart. Hobo heeft nog vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Den Bosch en Den Haag.